Recientemente, se vivió una nueva discusión en La casa de los famosos Colombia y en esta ocasión, Juan Ricardo Lozano ‘Alerta’ y Laura González fueron los protagonistas, pues el humorista quiso arreglar sus diferencias con su nueva compañera, sin embargo, las cosas no salieron como ellos esperaban.

Durante su conversación, Alerta tocó temas que para él son sensibles, pues no le parece correcto que Laura lance comentarios que puedan afectar su vida afuera de la competencia y aún más en un reality en donde todo se puede tergiversar cambiando la opinión del público sobre él y precisamente porque González ha mencionado que él le gusta Karina García.

Alerta lanza fuertes acusaciones en contra de Laura González en La casa de los famosos Colombia

En su intento de arreglar su relación, Alerta le explicó a Laura que Karina García es una amiga para él y así como la defendió a ella, puede defender a otros de sus compañeros más cercanos, por eso, le quiso dar a entender que no puede lanzar comentarios irresponsablemente al señalarlo de que puede estar interesado en Karina y por eso, la llamó “bruta”, porque según él, ella no ha querido entender cómo puede afectar sus juicios en La casa de los famosos.

Alerta le confesó Yina Calderón que está afectado por los comentarios de Laura González en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón se sentó al lado de Alerta para escuchar su versión de la discusión con Laura y el humorista confesó que los comentarios de su nueva compañera pueden afectar su matrimonio afuera de La casa de los famosos Colombia y que, además, el público se puede llevar una percepción que no es de él, como, por ejemplo, cree que él es un “coqueto” teniendo esposa. Por eso, insistió en que las palabras de Laura pueden ser perjudiciales para él.

La Liendra le lanzó pullas a Alerta por interferir en discusiones de mujeres en La casa de los famosos

Karina García le habría lanzado indirectas a Alerta porque él no la habría defendido de Laura González como sí lo hizo Alerta, por eso, el influencer no dudó en responder dejando claro que él no se mete en “problemas de mujeres” y que no se meterá en asuntos ajenos, por eso, recalcó que el humorista sí lo hizo y a él no le parece bien hacer lo mismo.