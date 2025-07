La cantante Karol G reveló a sus millones de fanáticos una emotiva reflexión sobre la importancia de luchar por los sueños y tener empatía con los demás.

¿Qué dijo Karol G a sus fanáticos tras análisis de personaje animado?

A través de sus historias en cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, compartió una imagen de 'Calamardo' de Bob Esponja, donde se destacaba que él no era un amargado, sino que era alguien frustrado por no haber cumplido su sueño de ser un gran músico.

La colombiana destacó que eso le provocó gran sensibilidad al respecto, pues pensó en todos aquellos que no han podido hacer realidad sus sueños, agregando que incluso ella se sintió identificada, pues si no hubiera sido por su familia, amigos y demás ella no habría podido gozar del éxito que disfruta en la actualidad.

¿Qué reflexión lanzó Karol G a sus fanáticos?

La Bichota aprovechó para dedicarles motivadoras palabras a sus admiradores para que no desistan y puedan cumplir con sus sueños.

"Tus sueños no tienen por qué encajar en una sociedad que muchas veces aplaude lo vacío y destruye lo genuino. No le bajes, no dejes de creer en ti, por algo tienes esa idea, por algo tienes ese talento, no dejes que te conviertan en una versión", dijo.

La Bichota indicó que quería motivar a quienes se sienten desmotivados o creen que todo su alrededor está en su contra y por ello consideran que no deben seguir luchando por ese que tanto quieren.

Además, detalló que la sensibilidad no es una debilidad como muchos han hecho creer, sino todp lo contrario.

También les reiteró la importancia del amor propio y que ignoren las críticas que puedan obtener a su alrededor.

"Que sigan de ti lo que sea menos que dejaste de luchar prioriza lo que piensan los otros de ti (...) escuchen lo que de verdad vale la pena, siéntase orgullosos de ustedes incluso cuando nadie más lo haga", añadió.

Concluyó destacando lo mucho que quiere a sus fanáticos y lo mucho que les agradece por todo el apoyo que le siguen brindando.