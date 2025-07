En el corazón de la nostalgia, donde habitan las canciones que jamás mueren, nace una gira que va más allá del recuerdo.

Juan Fernando Velasco, el cantautor ecuatoriano que ha sabido ponerle voz a la melancolía contemporánea, emprende un viaje sin precedentes: “Julio Eterno”, un tributo vivo y conmovedor al legado de Julio Jaramillo, el inmortal “Ruiseñor de América”.

Este proyecto no solo revive canciones clásicas: las reimagina. Con la ayuda de inteligencia artificial, Velasco logra lo impensable, cantar a dúo con la voz original, intacta y restaurada de Jaramillo, en un encuentro entre dos almas que, aunque separadas por el tiempo, ahora vibran al unísono.

El resultado es una experiencia sensorial que une generaciones, recuerdos y emociones en un solo escenario. La gira llega a Colombia con dos fechas confirmadas: el 19 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá y el 4 de octubre en el Teatro El Tesoro de Medellín, en una apuesta por tocar la fibra más íntima del público colombiano.

¿Qué canciones se escucharán en “Julio Eterno” de Juan Fernando Velasco?

Durante aproximadamente dos horas, el escenario se convertirá en un puente entre épocas. Sonará Cinco Centavitos, el primer sencillo del álbum, ese bolero que transforma las carencias en poesía, el precio del amor en una moneda sagrada.

A su lado, otros clásicos eternos como Nuestro Juramento, Ódiame, y más joyas del cancionero latinoamericano volverán a la vida con arreglos frescos y respeto absoluto por su esencia.

El espectáculo también incluirá los temas más emblemáticos del propio Juan Fernando Velasco. Canciones como Chao Lola, Dicen y Hoy Que No Estás recordarán que la melancolía también tiene nombre propio en el presente.

Cada interpretación irá acompañada de recursos visuales y sonoros que amplificarán la emoción de cada nota, creando una atmósfera envolvente que trasciende lo musical.

Producido por Andrés Castro y mezclado por Curt Schneider, el álbum Julio Eterno fue concebido como una obra de precisión y sensibilidad.

Gracias a la tecnología de aislamiento vocal, se logró rescatar la pureza de las grabaciones de Jaramillo y crear, a partir de ellas, un espacio de conversación emocional con Velasco.

¿Por qué “Julio Eterno” es más que un concierto?

Más allá del despliegue técnico y de su valor artístico, Julio Eterno es una declaración de amor a la música. Es la posibilidad de escuchar, por primera vez, una colaboración que no parecía posible. Es también la confirmación de que algunas voces no se apagan nunca, que hay melodías capaces de atravesar generaciones y seguir siendo actuales.

Este homenaje no es un intento de repetir el pasado, sino de iluminarlo desde la sensibilidad del presente. Velasco no se convierte en imitador, sino en testigo y cómplice. Al cantar con Julio Jaramillo, no lo reemplaza: lo honra. Lo acompaña. Y, en ese gesto, crea una experiencia que no puede vivirse sino en el aquí y el ahora.

“Julio Eterno” es un concierto que se siente más como una carta enviada al alma. Un encuentro entre lo que fue, lo que es, y lo que la música siempre será: un refugio para quienes aún creen en la belleza de una voz que no se olvida.