En medio de una reciente polémica, la cantante mexicana Yuri generó controversia tras referirse a una exempleada como “hambienta” durante una entrevista con la prensa.

El comentario ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos cuestionan la actitud de la artista y su postura frente a la demanda en su contra.

¿Por qué Yuri llamó “hambienta” a su exempleada?

Todo comenzó cuando Yuri fue abordada por un grupo de reporteros en el aeropuerto de Monterrey, quienes le preguntaron sobre una presunta demanda interpuesta por una exempleada que trabajó con ella hace varios años.

Según diversos medios, los familiares de esta persona habrían iniciado un proceso legal contra la cantante por una supuesta omisión de responsabilidades laborales.

Al ser cuestionada sobre el tema, Yuri no dudó en responder de manera directa y polémica.

“Todo el mundo puede decir misa, pero mientras no presenten pruebas de que estuvieron trabajando conmigo y que no les pagué, no pueden decir nada. Hay mucha gente hambienta”, declaró la cantante, desestimando las acusaciones en su contra.

La declaración de Yuri no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en redes sociales. La palabra “hambienta” fue interpretada por muchos como una forma despectiva de referirse a las personas que buscan beneficios económicos a costa de los demás.

¿Qué dicen las redes sociales sobre la respuesta de Yuri?

En la misma entrevista, Yuri argumentó que su éxito actual podría estar motivando este tipo de acciones en su contra: “Cuando yo no estaba subida en el barco, nadie me pelaba y nadie me demandaba. Pero como Dios me está llevando a un barco de éxito, ahora sí aparecen todos los extrabajadores”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al comentario de Yuri.

Algunos seguidores manifestaron su decepción ante las palabras de la artista, mientras que otros defendieron su postura. “¿Y es cristiana?”, “Esa no es la manera de tratar a la gente”, y “Si realmente eres cristiana, deberías ser más humilde”, fueron algunas de las respuestas que se leyeron en plataformas.

Por ahora, Yuri no ha emitido más declaraciones sobre la demanda o las críticas en su contra. La situación sigue generando debate.