Shakira está lista para regresar a los escenarios con su gira mundial Las mujeres ya no lloran world tour. Este ambicioso proyecto la llevará a recorrer América Latina y Estados Unidos, comenzando en Brasil el 11 de febrero.

En México, la intérprete de Hips Don’t Lie ha encontrado el lugar perfecto para realizar sus últimos ensayos antes de iniciar este espectáculo que marca su regreso tras siete años de ausencia.

¿Cuánto durará el concierto de Shakira?

En una reciente charla con su equipo, Shakira explicó que su concierto tendrá una duración aproximada de dos horas. Además, mencionó que cada detalle ha sido cuidadosamente planeado durante meses. “Hemos instrumentalizado tantas cosas, es como hacer una película”, afirmó. Entre las novedades, habrá un intermedio con arreglos de violín, diseñado para sorprender al público mientras ella realiza un cambio de vestuario.

“¿Cuándo empezamos a trabajar en la música de la gira?”, preguntó Shakira a uno de sus acompañantes.

"10 meses después estamos trabajando en la música. Hemos instrumentalizado tantas cosas, es como hacer una película. El soundtrack de una película… hemos hecho el soundtrack para un concierto que va a durar 2 horas. Estamos haciendo el arreglo de un violín para un intermedio en el que me tengo que cambiar de ropa”, dijo Shakira mientras hablaba con un par de miembros del equipo en el carro.

El lanzamiento musical de Sasha y Milan, los hijos de Shakira

Antes de hablar sobre la duración de su concierto, Shakira compartió una noticia que refleja su orgullo como madre. Milan (11 años) y Sasha (9 años), hijos de la cantante y Gerard Piqué, han dado sus primeros pasos en el mundo de la música. Shakira anunció el lanzamiento de sus canciones en redes sociales, destacando el talento musical de ambos.

“Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha”, escribió en Instagram junto a una foto de sus hijos. Según la artista, Sasha canta en The One mientras Milan se encarga de la batería. Además, en It’s All for You, Milan participa como vocalista junto a otros jóvenes talentos. Estas canciones forman parte del álbum Let It Beat, disponible en Spotify, compuesto por 12 temas en inglés.

No es la primera vez que los pequeños muestran su vena artística. En mayo de 2023, ambos participaron en el tema Acróstico, dejando claro que la música es una parte esencial de su vida. Este nuevo proyecto reafirma que, como su madre, Milan y Sasha tienen un futuro prometedor en el mundo musical.

¿Por qué Shakira eligió México para ensayar para “Las mujeres ya no lloran world tour”?

La elección de México como sede de sus ensayos finales no fue casual. Shakira destacó su profunda conexión con el país, describiéndolo como un lugar que siempre ha apoyado su carrera.

Además, México será testigo de siete conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, rompiendo récords en el país. Los ensayos, realizados en el Palacio de los Deportes, han atraído la atención de sus fans, quienes lograron captar adelantos exclusivos de lo que será esta gira.

Fechas y ciudades confirmadas de la gira en México

Shakira realizará once presentaciones en México durante marzo de 2025. Estas son las fechas y lugares confirmados:

Ciudad de México: 19, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo en el Estadio GNP Seguros.

Monterrey: 12 y 13 de marzo en el Estadio BBVA.

Guadalajara: 16 y 17 de marzo en el Estadio Akron.

Con una capacidad estimada de más de 455,000 personas solo en México, los boletos están completamente agotados, lo que confirma la enorme expectativa que genera la artista.

¿Qué canciones interpretará Shakira en su gira?

El setlist filtrado ha generado gran emoción entre los fans, ya que combina los éxitos más icónicos de su carrera con temas recientes. Entre las canciones que los seguidores de la barranquillera quieren escuchar, están:

Hips Don’t Lie

Ciega, Sordomuda

Antología

Monotonía

BZRP Music Sessions #53

¿Qué significa Las mujeres ya no lloran world tour?

Las mujeres ya no lloran world tour no solo marca el regreso de Shakira a los escenarios internacionales, sino que también resalta su capacidad de conectar con el público.

La gira se expandió a estadios en Estados Unidos debido a la alta demanda de boletos, demostrando su relevancia global. Además, la cantante ha manifestado que cada detalle del espectáculo, desde los arreglos musicales hasta los visuales, ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable.

Los seguidores mexicanos han mostrado un entusiasmo incomparable, asistiendo incluso a los ensayos en el Palacio de los Deportes. Este nivel de anticipación refleja el impacto de Shakira en sus fans y el legado de su música, que ha inspirado a generaciones a lo largo de su carrera.

Shakira no solo regresa a los escenarios; regresa con una producción monumental que promete ser un hito en su carrera y un espectáculo que quedará grabado en la memoria de sus seguidores.

Fechas y ciudades de Las mujeres ya no lloran world tour

La gira de Shakira abarca una extensa lista de fechas y lugares alrededor de América Latina, México y Estados Unidos. Estas son todas las paradas confirmadas hasta ahora:

11 de febrero: Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro, Brasil

13 de febrero: Estádio Morumbis, São Paulo, Brasil

16 y 17 de febrero: Estadio Nacional, Lima, Perú

20 y 21 de febrero: Estadio Metropolitano, Barranquilla, Colombia

23 de febrero: Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colombia

26 y 27 de febrero: Estadio El Campín, Bogotá, Colombia

2 y 3 de marzo: Estadio Nacional, Santiago, Chile

7 y 8 de marzo: Campo Argentino de Polo, Buenos Aires, Argentina

12 y 13 de marzo: Estadio BBVA, Monterrey, México

16 y 17 de marzo: Estadio Akron, Guadalajara, México

19, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

13 de mayo: Bank of America Stadium, Charlotte, NC

15 de mayo: MetLife Stadium, East Rutherford, NJ

20 de mayo: Bell Centre, Montreal, QC

22 de mayo: Little Caesars Arena, Detroit, MI

26 de mayo: Scotiabank Arena, Toronto, ON

29 de mayo: Fenway Park, Boston, MA

31 de mayo: Nationals Park, Washington, DC

2 de junio: State Farm Arena, Atlanta, GA

4 de junio: Camping World Stadium, Orlando, FL

6 de junio: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL

11 de junio: Globe Life Field, Arlington, TX

13 de junio: Alamodome, San Antonio, TX

15 y 16 de junio: Toyota Center, Houston, TX

20 de junio: SoFi Stadium, Inglewood, CA

22 y 23 de junio: Footprint Center, Phoenix, AZ

26 de junio: Snapdragon Stadium, San Diego, CA

28 de junio: Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

30 de junio: Oracle Park, San Francisco, CA

Con un cronograma tan extenso, la gira promete ser uno de los eventos más destacados del año, recorriendo algunos de los estadios y arenas más emblemáticos del continente.