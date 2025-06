P epe Aguilar no solo es un referente de la música popular mexicana, sino que también se ha convertido en un referente de apoyo a los migrantes que sufren redadas en el país vecino, Estados Unidos. Por eso ha decidido compartir un fragmento de una canción sobre el tema y ha aclarado si va a estar en su nuevo disco.

Tras las fuertes tensiones que se están presentando en Estados Unidos por las manifestaciones que realizan las personas en contra de las deportaciones que hace el gobierno americano, Pepe Aguilar decidió mostrar su apoyo por medio de su cuenta de Instagram.

En esta red social, el cantante cargó un video en el que habla sobre el tema migratorio y manifestó a sus seguidores que decidió componer una canción para darle ánimos y fuerza a todos los latinos y compatriotas mexicanos. Esta dice así:

Casi 14 años sin ir a mi tierra donde nací, ya todo ha cambiado y le pido a mi Dios, no se olviden de mí”.

“Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir, y yo sin poder ir.. Y yo sin poder ir”.

"Trabajé y trabajé. Tiene muchos días que no miro el Sol, mis hijos son grandes, ya no les entiendo, no hablan español".

“No ha sentido miedo aquel que no ha visto una camioneta de migración o una deportación o una deportación”.

“Como quiera, soy amigo y también mexicano”, dice parte de la canción.