La historia del actor Daniel Ruenes ha venido llamando la atención en México, esto se debe a que el también modelo, originario de Colombia, arribó al país centroamericano en búsqueda de crecer artísticamente y terminó trabajando en una cadena de supermercados.

Aunque el actor trabajó en la reconocida cadena de Televisa, tuvo que tomar acciones para no quedarse sin laborar y poder sostenerse económicamente. Por lo tanto, su historia de vida capturó el interés de los medios mexicanos, los cuales le dieron voz.

A través de una entrevistas para TV Notas, Daniel se sinceró y comunicó que muchas veces el mundo del espectáculo se va en lo que se dice popularmente como 'un abrir y cerrar de ojos'. Esto porque las oportunidades no le llegaron.

"Te desesperas, porque no pasa nada y siendo extranjero es más complicado. Fueron muchas cosas para mí, y la verdad, fue gratificante encontrar este empleo en esta tienda, que es mi mano salvadora", expresó.

El actor ya lleva varios meses trabajando en la reconocida cadena de tiendas Oxxo y aunque reveló que no gana lo suficiente, ha podido sobrevivir y salir adelante. Asimismo, dio a conocer que pasó de ganar 20 mil pesos en un día (más de cuatro millones de pesos colombianos) a recibir un suelto semanal de 2 mil pesos (más de 400 mil pesos colombianos).

"De ese dinero pago mi renta, mi comida y trato de ayudar a mi familia. Me ha costado, pero hago magia con lo poco que tengo", señaló.

Pero la pregunta es por qué el actor terminó trabajando en un supermercado, de modo que recordó que llegó a México luego de la pandemia, inició con el modelaje y luego se le abrió la puerta de la actuación; mantiene la esperanza de que esto solo sea una adversidad.

Para el colombiano, fue triste ver su carrera en declive y no volvió a Colombia debido a que llegó un momento en el que no tenía ni para el boleto de avión.

“De colaborar con marcas, ahora estoy en una tienda de conveniencia y no me da pena decirlo. La vida cuesta, pero no hay que darse por vencido. La gente piensa que es fácil quedarse en un proyecto, pero hay que seguir intentando”, finalizó.