Un video en el que aparece Yina Calderón participando en una caravana en apoyo a Altafulla pese a su conocida enemistad con él se ha viralizado en redes sociales, generando sorpresa y todo tipo de reacciones.

¿Yina Calderón apoyó a Altafulla en la final de La casa de los famosos Colombia?

En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales un curioso video en el que aparece Yina Calderón, exparticipante y jefe de campaña de La Toxi Costeña a bordo de una caravana en apoyo a Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia.

Así fue la aparición sorpresa de Yina Calderón en caravana a favor de Altafulla. (Foto Canal RCN).

En las imágenes, se ve a la polémica influenciadora disfrutando del ambiente festivo durante la gran final, mientras la multitud que la acompañaba en la chiva coreaba el nombre de Altafulla.

Esto ha generado sorpresa, ya que Yina había manifestado abiertamente que no quería que él ganara el reality. Sin embargo, no está claro si en ese vehículo iban otros ex participantes del programa que apoyaban a distintos finalistas del popular reality.

Internautas reaccionaron a video de Yina Calderón en caravana a favor de Altafulla

Lo cierto es que el video ha generado todo tipo de reacciones, pues no deja de llamar la atención ver a Yina Calderón en una caravana que apoyaba a Altafulla, a pesar de sus declaraciones previas.

Yina Calderón desata comentarios en caravana por Altafulla. (Foto Canal RCN).

Incluso algunos internautas aseguraron que Yina Calderón siempre apoyó al cantante y que creo todo un plan para ayudarlo a ganar.

“Yina se hizo amiga de su enemiga solo para hacerla perder. Yina sabía que Colombia no la quería y al Melissa unirse a ella perdería seguidores y de paso el premio”, comentó un usuario. Otro mencionó: “me imaginé cualquier cosa menos que saliera Yina allí, se veía tan feliz”.

Por ahora, queda la duda sobre si su presencia en la caravana fue un verdadero gesto de apoyo o simplemente parte del ambiente de celebración que se vivió durante la final del reality.