Imelda Tuñón se pronunció recientemente tras recibir los resultados de sus pruebas psicológicas, en medio de la controversia que mantiene con su nuera, Maribel Guardia.

A través de un mensaje en redes sociales, Imelda Tuñón expresó su satisfacción por haber cumplido con los exámenes solicitados, los cuales fueron realizados ante las autoridades correspondientes. En su intervención, hizo un llamado directo a Maribel Guardia para que cumpla con lo acordado y le permita recuperar la custodia de su hijo.

Imelda Tuñón reveló que las pruebas toxicológicas y periciales psicológicas ya están en manos de las instancias competentes, tal como se había exigido. En su mensaje, insistió en que estos resultados demuestran que no hubo alteraciones y que cumplió con todos los requisitos establecidos.

Además, Imelda Tuñón pidió a Maribel Guardia que ponga fin a lo que calificó como un proceso desgastante, argumentando que la situación está dejando secuelas emocionales en su hijo.

Esperaba a que me aprobaran las pruebas y dieran fe de que no son alteradas, @maribelguardia hasta cuando vas a parar?? No permitas que se sigan generando huellas permanentes en mi hijo! Ya están las pruebas con las autoridades que pedías (toxicológicas y periciales psicológicas), ahora cumple tu palabra y devuélveme a mi bebé!