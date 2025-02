Maribel Guardia compartió detalles sobre cómo ha estado manejando la situación con su nieto, luego de las controversias con Imelda Tuñón, madre del menor.

La artista explicó que ha estado enfocada en su bienestar y que, debido a ello, tomó una decisión importante respecto a su carrera profesional.

Aunque tenía una oferta para integrarse a un nuevo proyecto televisivo, optó por declinar la propuesta, considerando que en este momento su presencia es fundamental en la vida del niño. Su enfoque sigue siendo acompañarlo en esta etapa y asegurarse de que reciba el apoyo necesario.

Mientras sigue adelante con sus compromisos teatrales, Maribel mantiene firme su decisión de dedicar la mayor parte de su tiempo al menor, dejando claro que su prioridad es su bienestar.

Me acaba de ofrecer una telenovela, Rosy Ocampo, yo soñaba con esa telenovela, pero ya renuncié a ella porque voy a trabajar los fines de semana en el teatro, pero entre semana estaré dedicada al niño, me necesita más que nunca.

Maribel Guardia explicó que su nieto se encuentra bien, adaptándose a su rutina diaria a pesar de la ausencia de su madre. La artista destacó que, aunque el niño no cuenta con la presencia de su madre, vive rodeado de un entorno familiar lleno de apoyo y cariño.

Actualmente, el menor ha retomado sus estudios y sigue adelante con sus responsabilidades escolares, como entregar trabajos y tareas, mientras continúa con sus clases de inglés y piano. Guardia mencionó que ha decidido no compartir videos en redes sociales para respetar la privacidad de su nieto y por respeto a Imelda Tuñón, quien sigue siendo la madre del niño.

No he subido videos a las redes por respeto a Imelda y porque siento que no es una etapa para que esté exhibido.