La situación entre Maribel Guardia y la madre de su nieto, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, ha generado diversas reacciones recientemente. Esto debido a que Maribel Guardia interpuso una denuncia en contra de Imelda, señalando presuntas fallas en el cuidado del menor de 7 años.

A través de sus redes sociales, Maribel informó que el niño quedó bajo su cuidado mientras se adelantan las investigaciones correspondientes, las cuales, según se ha indicado, podrían tardar aproximadamente dos semanas.

Por su parte, Imelda Tuñón emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por lo sucedido y aclaró los hechos desde su perspectiva. Según señaló, la denuncia fue presentada el pasado martes, un hecho que, aseguró, le ha causado profunda angustia. En su mensaje, Imelda rechazó lo que calificó como "verdades absolutas" que, según ella, se han expuesto sobre el caso.

En el comunicado, Imelda recordó que, tras la muerte de su esposo en 2023, vivió el duelo junto a Maribel Guardia, con quien mantenía una relación cercana. Indicó que, durante ese tiempo, su hijo formó parte de una dinámica familiar de unión. Sin embargo, afirmó que antes de la denuncia, Maribel no le expresó ninguna inquietud sobre la crianza del menor.

Imelda también explicó que, en un momento determinado, ella y su hijo se ausentaron de la residencia que compartían durante aproximadamente un mes, y fue entonces cuando recibió la notificación de la denuncia.

Finalmente, expresó su preocupación por las posibles consecuencias de esta situación, señalando que considera que los hechos han sido tergiversados, lo que podría impactar negativamente no solo en ella, sino también en su hijo.

Por último, señaló que no se le realizaron exámenes para confirmar las acusaciones en su contra. Asimismo, explicó que solicitó que se le practicaran dichos exámenes con el objetivo de evitar una posible separación de su hijo, pero afirmó que estos no fueron llevados a cabo.

La fiscalía no me sometió a exámenes psicológicos ni toxicológicos correspondientes, a pesar de que para que no me quitaran a mi hijo los solicité.