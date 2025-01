Esposo de Maribel Guardia reveló que está delicada de salud

Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúan apoderándose de los titulares tras revelarse que la actriz interpuso una demanda en contra de la cantante por presunto abandono alegando que la joven habría dejado a su nieto José Julián de 7 años solo en casa para salir de fiesta.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Toda esta situación que ha ido escalando conforme pasan los días habría afectado la salud de Maribel Guardia, así lo reveló su esposo Marco Chacón a la prensa mexicana.

Maribel Guardia estaría delicada de salud a causa de la polémica con Imelda Tuñón

hace pocas horas, Marco Chacón, esposo y abogado de Maribel Guardia fue abordado por la prensa mexicana al salir de casa para preguntarle sobre toda la polémica que había surgido entre la actriz y su nuera Imelda Tuñón tras la denuncia interpuesta en pro del bienestar del menor José Julián.

Aunque la pareja se había mostrado reacia a dar declaraciones a los medios, Chacón dar más detalles sobre cómo se encuentra su esposa ante esta situación que se desarrolló dos años después de la muerte de su hijo Julián Figueroa. Para sorpresa de muchos, el abogado manifestó que la actriz se encontraba pasando por problemas de salud ocasionados por todo este tema.

Artículos relacionados Talento internacional Nuera de Maribel Guardia padecería una enfermedad mental

Según informó Maribel está muy afectada por lo que está sucediendo con su nuera, a tal punto de no lograr conciliar el sueño y hasta haber perdido 10 kilos. “Ha estado sufriendo mucho. Ha bajado 10 kilos. Siempre tuvo insomnio, pero Maribel se dormía antes a las 3 de la mañana y se duerme ahora a las 7 de la mañana. Entonces, la abuela ha estado sufriendo, que el niño pueda no estar bien, que no esté cuidado, que esté viendo cosas que no debe ver”, puntualizó.



¿Quién tiene la custodia de José Julián, nieto de Maribel Guardia?

Vale la pena destacar que, desde el pasado miércoles 22 de enero, José Julián de 7 años se encuentra bajo la custodia temporal de Maribel Guardia. Esto, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México decide como proceder con el caso, así lo reveló la actriz por medio de sus redes sociales.