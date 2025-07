Esteban Valdés, primogénito del inolvidable Ramón Valdés, ha reaccionado ante los recientes comentarios de Florinda Meza, quien aseguró que su padre intentó conquistarla durante la época de El Chavo del 8. La situación, lejos de pasar desapercibida, ha generado controversia entre los seguidores del elenco original del programa.

¿Qué dijo exactamente Florinda Meza sobre Don Ramón?

Durante una entrevista, Florinda Meza afirmó que el actor que dio vida a Don Ramón la pretendía, haciendo referencia a supuestas frases de coqueteo que le dirigía. Uno de los ejemplos más citados fue: “Güerita, güerita, hace frío y yo tengo carro”, lo que dejó entrever un posible interés romántico.

¿Cómo reaccionó Esteban Valdés ante las afirmaciones de Florinda Meza?

Esteban no negó que su padre pudiera haber pronunciado ese tipo de frases, pero fue claro al señalar que no necesariamente reflejaban un interés. Según él, Ramón Valdés tenía un estilo muy humorístico, por lo que ese tipo de comentarios debían interpretarse dentro de ese contexto. “Mi papá también era muy bromista. Entonces, no puedes tomar algo así como: ‘Wow, también él me tiró la onda’, ¿no?”, comentó Esteban.

Más allá de la anécdota, Esteban recalcó el profundo respeto que su padre mostraba hacia sus compañeros de trabajo. Señaló que nunca lo escuchó hablar mal de nadie del elenco, y que, incluso en los momentos más tensos, procuraba mantener una actitud respetuosa. “Él tenía un gran respeto para todos sus compañeros”, aseguró.

¿Qué relación tenía Don Ramón con otros actores?

Esteban recordó con cariño la gran amistad que unía a su padre con Carlos Villagrán y Edgar Vivar. Según él, eran como hermanos, compartían habitaciones durante las giras y forjaron lazos que trascendieron la pantalla. Edgar, de hecho, sigue siendo muy cercano a la familia, al punto de que Esteban lo llama “tío”.

¿Por qué lamenta Esteban las declaraciones de Florinda Meza?

Esteban expresó su incomodidad por la forma en que ciertas declaraciones del pasado han resurgido a raíz de la nueva serie basada en Chespirito. Considera que, lejos de aportar, muchas de esas palabras han dañado la imagen de Florinda Meza. “A lo mejor ya se nos habían olvidado esas entrevistas, pero ahora están saliendo cosas que... wow, tache”.

¿Qué reveló Esteban Valdés sobre la salida de su padre del programa?

Esteban también comentó que los desacuerdos detrás de cámaras influyeron en la salida de su padre del show. Dijo que hubo cambios que no lo hicieron sentir cómodo y que eso terminó pesando más que cualquier diferencia artística.