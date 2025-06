Comenzó a resonar el nombre del cantante mexicano Christian Nodal, quien es el esposo de la también artista mexicana Ángela Aguilar.

La historia de la modelo es tendencia en redes sociales, ya que a través de TikTok dio los detalles de cuando, aparentemente, el intérprete de No te contaron mal la buscó y le coqueteó.

De acuerdo con el relato de la joven, quien se llama Ivana Chávez, aunque se trata de una historia del pasado, decidió contarla años después. Esto porque todo habría ocurrido en 2020, antes de que el cantante fuese novio de Belinda.

Entonces, la modelo recalcó que fue ella la que tomó la iniciativa de escribirle al regional mexicano debido a que soñó con él y le sorprendió que recibió una respuesta. En el mencionado sueño, la joven se había enamorado del cantante y así se lo hizo saber.

“¡Qué vergüenza! Le dije eso pensando que nunca iba a ver (el mensaje). Entonces lo vio y me contesta muy bien. En ese entonces no tenía tatuada la cara”, recordó la tiktoker.

La conversación fluyó a través de diferentes mensajes entre la modelo y el artista musical, hasta el punto en el que, al parecer, Nodal le abrió su corazón y ella le mostró una canción.

“Al mes, ya empezó coquetón, acá, cool. La neta no me quejaba en ese momento. Nos llevábamos muy chido y ya habíamos agarrado bastante confianza. Comenzó a contarme muchas cosas personales de su vida, su carrera, su familia, de todo… eso no lo voy a decir. Los dos nos abrimos chido y en una de esas estábamos cotorreando de música. Le conté que iba a clases de musicalización y le mandé una rola, pero en inglés”, detalló.