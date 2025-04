Ángela Aguilar presumió su nuevo cambio de look

Ángela Aguilar vuelve a revolucionar las redes sociales, pero en esta ocasión por cómo se ve tras su nuevo cambio de look, pues, aunque no tiene nada que ver con su vida personal la joven cantante hace alguna parición pública y le llueven miles de críticas, debido a que no le perdonan su matrimonio con Christian Nodal.

Ángela Aguilar sorprende a sus fans con cambio de look

Ángela Aguilar apareció púbicamente con su nuevo cambio de look en el que ahora luce con el cabello largo hasta la cintura y un fleco tipo mariposa, pues su nueva imagen no pasó desapercibida y por ello, presumió en sus redes lo hermosa que se ve y pese a que quiso revelar cómo se ve ahora, los comentarios en redes sociales se siguen desviando del tema a su vida personal, ya que sigue recibiendo comentarios muy negativos por cómo ha llevado su vida personal y sus decisiones amorosas con Christian Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se dan un beso en público

Christian Nodal estaba en pleno show cuando se bajó de la tarima y se dirigió hasta el público en donde estaba su esposa, Ángela Aguilar, justo, en el preciso momento en el que cantaba “Dime cómo quieres”, tema en el que colaboran y, de hecho, le pasó el micrófono para que ella cantara un tramo de la canción, pero después, emocionaron a todo el público cuando el cantante le dio un gran y emocionante beso a su esposa, deteniendo su concierto durante algunos segundos.

Las críticas no cesan para Ángela Aguilar y Christian Nodal

En los videos en donde se evidencia el beso de Ángela y Christian, como era de esperarse, llegaron todo tipo de comentarios, pues mientras que algunos resaltaron la valentía que ha tenido la pareja para salir adelante pese a las críticas, otros siguen insistiendo en que no deberían estar juntos, pues siguen pensando que la joven se metió en medio de la relación del mexicano con su exnovia, Cazzu.