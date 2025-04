Melissa Gate lleva dos días en La casa de los famosos All Star en Estados Unidos y ha aprovechado muy bien su tiempo para divertirse y ser ella misma, por eso, sus compañeros temporales la han acogido con admiración y respeto, pues con su personalidad auténtica se ha ganado la atención de ellos, aunque, para otros no sea muy chévere su personaje y su forma de expresarse.

Melissa Gate se lleva los elogios de sus compañeros en La casa de los famosos All Star

Desde su llegada a La casa de los famosos All Star el pasado martes 8 de abril, Melissa Gate se convirtió en el centro de atención de su compañeros temporales, pues los ha hecho reír y los ha entretenido con su personaje, dejando claro que también puede ser Melissa Puerta, por eso, tres de sus compañeros hablaron en su ausencia y la llenaron de elogios, ya que para ellos, Melissa es “una genio”, eso fue lo que dijo Lupillo Rivera y Dania Méndez, quienes admiraron la personalidad de la colombiana y además, agregaron que se han sentido identificado con algunas cosas que ella ha dicho.

Por otro lado, sus nuevos compañeros resaltaron lo valiosa que es Melissa, destacando su inteligencia y su habilidad al decir las cosas, además de lo atractiva que es, pues para ellos, también les generó ternura lo abierta que la paisa ha sido con ellos.

¿Cuánto tiempo estará Melissa Gate en La casa de los famosos All Star?

De acuerdo con los jefes de La casa de los famosos Colombia y All Star, Melissa Gate estará una semana en Estados Unidos y así mismo, es el tiempo que Manelyk González estará en Colombia. No se saben los detalles de su salida, pero con los días, los jefes revelaran información.

La llegada de Melissa Gate en La casa de los famosos All Star

La colombiana generó revolución en La casa de los famosos All Star tras su llegada, pues los participantes no esperaban una personalidad tan auténtica como la de la colombiana y, de hecho, la reacción de ellos sorprendió a muchos televidentes, quienes no esperaban que Niurka recibiera tan bien a Melissa Gate.