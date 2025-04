La influenciadora Melissa Gate se conectó en vivo desde La casa de los famosos All-Stars con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán y los participantes de La casa de los famosos Colombia, donde habló de su segundo día en el programa tras su intercambio con Manelyk González.

Ambas casas se conectaron y Melissa Gate confesó lo feliz que ha sido en La casa de los famosos All Stars.

"Los quiero mucho, los extraño, pero aquí me tratan muy bien, soy el centro de atracción, todos me aman, soy genial y divertida, ninguno me tira hate", confesó.