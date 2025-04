Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran, de nuevo, en el foco mediático. En esta ocasión, la pareja compartió y reveló detalles de su nuevo sencillo.

¿Cuál es el nuevo sencillo de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Recientemente, Christian Nodal publicó un adelanto de su nueva canción llamada 'El amigo', donde generó furor y gran expectativa entre todos sus seguidores. Una nueva colaboración con Ángela Aguilar promete ser otro gran éxito en la carrera de Christian Nodal.

Recordemos que la pareja ya conquistó al público con 'Dime cómo quieres', el tema que catapultó a Ángela a la fama internacional.

Ante la publicación de Nodal varios seguidores y fanáticos compartieron su entusiasmo por escuchar el nuevo tema. "No ha salido y ya me encanta"; "Ya me la aprendí y todavía no sale" y muchos más. Mientras que otros comentarios de internautas, consideran que Nodal quiere imitar al cantante Marc Anthony.

¿Cuál fue el video de Ángela Aguilar tras el próximo lanzamiento?

Como es de costumbre, la cantante comparte algunos detalles de su música y en esta oportunidad, compartió un video junto con Christian Nodal donde se encuentran tocando piano e interpretando su nuevo sencillo.

En el video, Ángela lo nombra como "Detrás de cámaras del video del #ElAmigo" donde se muestra la pareja componiendo la canción.

Los seguidores compartieron que será una canción de música mexicana: "Los reyes del regional"; "mi pareja favorita"; "tienes mucha gente y te apoya", fueron algunos comentarios de los seguidores.

¿Cuándo sale el próximo video de Ángela Aguilar y Cristian Nodal?

El video estará disponible el 20 de marzo en todas las plataformas. Lo que sí es seguro, es que tanto fans como haters estarán atentos para escuchar el tema y ver cómo se posiciona la canción. Por el momento, estaremos pendiente de lo que sucede con pareja mexicana.