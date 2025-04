Ángela Aguilar se encuentra en el foco tras su nuevo sencillo llamado 'Nadie se va como llego', pues la acusan de plagio.

¿Por qué Ángela Aguilar se encuentra en una polémica con su nuevo sencillo?

Para nadie es un secreto que la cantante mexicana ha estado en el ojo público por varios acontecimientos. Principalmente por su romance con el cantante Christian Nodal, quien parece que estuvo involucrada cuando tenía una relación con Cazzu.

Además de ello, ha sido señalada por su aspecto físico, sus canciones y carrera como artista. Sin embargo, en esta ocasión es juzgada por su nueva canción.

A través de redes sociales, comparan la canción 'Nadie se va como llegó' con el tema 'Tuya' de la cantante Jennifer Peña.

¿Por qué Ángela Aguilar es acusado por plagio?

La nueva canción de Ángela Aguilar ha generado un intenso debate en redes sociales, luego de que varios usuarios la compararan con el estilo de la cantante estadounidense Jennifer Peña.

Las similitudes en la melodía y el tono romántico propio del pop latino han llevado a muchos seguidores a señalar que el tema de Ángela suena demasiado parecido a las producciones de Peña.

Aunque la discusión ha ganado fuerza en plataformas como X y TikTok, hasta el momento ni Ángela Aguilar ni Jennifer Peña se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones de plagio que rodean al sencillo.

¿Es la primera vez que Ángela Aguilar es acusada por plagio en sus canciones?

Esta no es la primera vez que la cantante mexicana enfrenta algunas acusaciones sobre sus canciones. Hace algunos meses, varios internautas notaron similitudes entre la canción de Adele 'Rolling in the deep' con 'Qué agonía'.

Incluso, hubo el rumor que la cantante británica había demandado a Ángela Aguilar, sin embargo, eso fue desmentido después de un tiempo.