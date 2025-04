En La casa de los famosos Colombia todo puede pasar y en esta ocasión, el romance entre Altafulla y Karina García se encuentra a flor de piel.

Desde el ingreso de Altafulla a la casa más famosa de Colombia no ha pasado desapercibido. Tras su reciente ingreso, Altafulla se ha caracterizado por ser un competidor estratega, sin miedo a jugar y con mucha actitud para estar en la competencia.

No cabe duda que se ha posicionado como un competidor fuerte, pero, también se ha robado las miradas de algunas participantes, entre ellas, Melissa Gate, Laura González (exparticipante) y Karina García.

Aunque Altafulla intentó acercarse a Melissa Gate y fue rechazado, pronto centró su atención en Karina García, quien tampoco parecía conquistarla fácilmente a los encantos del creador de contenido.

Sin embargo, con el tiempo, el coqueteo entre ambos fue creciendo progresivamente, hasta que finalmente se dieron su primer beso.

Ante esta situación romántica, varios participantes de la competencia han opinado sobre la situación entre los creadores de contenido.

La más relevante es Melissa Gate, quien comparó el acercamiento entre ambos con el controversial triángulo amoroso de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu.

Todo comenzó porque Melissa observaba a Altafulla y Karina mientras se acariciaban en la habitación. Desde ese momento, empezó a comparar su romance con los cantantes mexicanos, quienes han sido el foco de la polémica.

"Así es que tiene que ser, yo me sueño con un amor así con el de Ángela Aguilar. Se conocieron, eso no le importó que la otra estuviera embarazada, te amo, te amo, me separó, me caso y nos vamos", expresó Melissa Gate en la competencia.