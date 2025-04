Julieta Cazzychelli, más conocida como Cazzu, por primera vez confirmó su canción 'La Cueva' está inspirada en su rompimiento con Christian Nodal y confesó que tenía que sacarla a la luz.

Todo comenzó con la noticia de Nodal y Ángela Aguilar, quienes confirmaron que estaban juntos pocos días después de que él terminará con Cazzu, la madre de su primogénita. Todo eso se convirtió en una polémica en redes sociales y hoy en día, sigue siendo tema en tendencia.

Aunque Ángela Aguilar tiene una relación con Nodal, los internautas reaccionan a varias publicaciones de la cantante, comentando su triángulo amoroso con Cazzu.

Cazzu confesó que atravesaba un momento muy difícil y necesitaba expresar sus sentimientos a través de la música, por ello, interpretó la canción 'La Cueva'. Reveló que la inspiración surgió de las emociones vividas tras su separación de Christian Nodal y compartió su opinión sobre el rol de él como padre de su hija Inti.

"Se hablaba de muchas cosas, pero no se hablaba de amor. El amor es equivalente al desamor, el amor y el desamor están a la mano", expresó en una entrevista para Vogue México.

Durante la entrevista, Cazzu confesó que tuvo miedo de mostrar su canción a todos sus seguidores, porque primero, es muy diferente al tipo de música que suele lanzar. Segundo, aseguró que es importante hablar del desamor y mostrarlo de manera artística.

"Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después", confesó Cazzu para la revista.