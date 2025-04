Tras cinco años de haber anunciado su separación, Aislinn Derbez habló por primera vez de cómo fue su divorcio de Mauricio Ochmann.

Aislinn Derbez, reconocida actriz mexicana de 39 años, rememoró cómo inició su relación con el actor Mauricio Ochmann, de 47. Todo comenzó en 2014, al finalizar el rodaje de la película 'A la mala', donde se conocieron y comenzó su historia de amor.

Su relación fue intensa desde el principio. A los pocos meses comenzaron a vivir juntos, al año se comprometieron y, dos años después de haberse conocido, decidieron casarse.

Aunque parece que todo iba bien, Mauricio fue la persona que informó que quería separarse, decisión que tomó por sorpresa a Aislinn.

"A mí me agarró un poco más de sorpresa, creo que él tenía más claro que ya no quería estar. Él fue el que tomó esa decisión y yo siempre lo respeté, casi que yo no lo cuestioné. Yo no voy a ser esa persona que está suplicando, pidiendo, simplemente yo no voy a estar con alguien que no quiera estar conmigo", comentó.