En las últimas horas, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y la Dj Marcela Reyes protagonizaron una polémica en redes sociales, luego que la barranquillera criticara que Marcela se riera de una situación donde dos amigas suyas estaban peleando.

Al respecto, Marcela reaccionó pidiéndole que no se metiera en lo que no sabía y advirtiéndole que el que estaba quieto se dejaba quieto. Como era de esperarse, Aida no se quedó callada y con un video selfie de 1:30 minutos, le dejó claro por qué se sentía en el derecho de opinar y le quiso dar clases de cómo responder siendo coherente y sin sacar temas personales a la luz.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón criticó a La Jesuu por ir mal vestida al lanzamiento de La casa de los famosos

Yina tildó a Aida Victoria de incoherente y habló de su supuesto embarazo

Tras las tiraderas entre ambas, se sumó la empresaria de fajas Yina Calderón quien tenía mucho que ver con lo sucedido, pero, contrario a lo que muchos esperaban, no habló para dar su versión al respecto, sino para dar su lectura frente al discurso de Aida.

Según Yina, la barranquillera no es una persona coherente con lo que dice y como muestra de ello, sacó a relucir el supuesto embarazo que estaba afrontando Aida, con su actual pareja, con quien se conoce hace tan solo unos meses. Para Yina, esto demuestra que no es una mujer tan madura y congruente como quiere venderse.

Aida tenía una carencia de amor masculina, por eso se metía con cualquier pelagato... mira que es tanto que se embarazó de un man que conoció hace tres meses y ustedes saben que un hijo no es una decisión fácil y uno tiene que conocer bien a la persona con lo cual lo va a tener...pero una vez más nos damos cuentas que sus palabras y su discurso no son congruentes con lo que hace, expresó Yina.

Yinca Calderón especuló sobre la relación de Aida Victoria y su actual pareja

La también Dj cerró diciendo que intuye que Aida tiene más dinero y alcance en redes sociales que su pareja y que por eso no entiende por qué toma decisiones tan "apresuradas" e importantes con hombres que no ha terminado de conocer.