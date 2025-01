La empresaria de fajas Yinca Calderón se apoderó de las tendencias en los últimos días, al confirmarse que sería parte del reality de convivencia La casa de los famosos Colombia 2025, donde muchos estaban anhelando verla.

Recordemos que su anuncio se hizo en el marco de la rueda de prensa que se ofreció para medios e invitados especiales, donde se lanzó oficialmente el estreno de dos proyectos bastante emocionantes: La casa de los famosos y la bioserie del 'Rey del Despecho', Darío Gómez.

En esta rueda de prensa estuvieron también los actores de la telenovela y los participantes revelados para el reality. Sin embargo, en medio del evento, El Jefe hizo una dinámica de congelados donde anunció que Yina sería la nueva habitante de su casa.

Con su confirmación, se reunieron en el evento los actores, comediantes, influencers y cantantes revelados, quienes aprovecharon para dar varias lecturas de sus compañeros. Ese fue el caso de Yina Calderón, quien no titubeó en criticar públicamente la pinta de la creadora de contenido, Valentina Ruiz, a quien asegura se le pueden estar cerrando puertas por su mala presentación.

Qué tal que allá se haya encontrado un director de televisión de México, de Argentina, de Chile y apenas la vea diga: "uy, qué negra tan bella, pero uy no mira esa peluca, mira esas chanclas", bebéee, todo tiene que ver y ella iba a un casting para entrar a un reality, un reality que le puede cambiar la vida, expresó Yina.

¿Cómo es la relación de Yina Calderón con La Jesuu?

Las palabras de la también empresaria no quedaron ahí y agregó que si es objetiva, no puede entender por qué la caleña no se prepara con una buena producción para eventos como estos, donde se va a vender frente a tantas personas. Cerró diciendo que entendía que no se hubiera ido con la presentación que muchos esperaban para entrevistas anteriores, pero que sí estaba equivocada con lo que hizo recientemente.

Al respecto, La Jesuu no se pronunció y al parecer, esto sigue tensionando la relación entre ambas, quienes en repetidas ocasiones han titulado noticias por algunas indirectas. Esto, abre la especulación entre muchos sobre cómo será su convivencia en el programa.