La cantante Karol Greveló a sus millones de fanáticos románticas fotografías de su viaje con Feidy varios de sus amigos a Ibiza, España.

Luego de filtraran varias fotografías de los artistas tomando un merecido descanso en Ibiza, España, la paisa aprovechó para compartir a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, un carrusel con varias fotografías en las que se mostró disfrutando de dicho lugar.

La colombiana se mostró frente a la cámara sin maquillaje ni filtros, luciendo su figura y belleza al natural.

Además, agregó instantáneas junto al cantante Ferxxo, con las que demostró lo enamorados que están y lo bien que va su relación.

También añadió algunas fotos en compañía de sus más fieles amigos, entre ellos el influenciador y Dj Daiky Gamboa.

"Y no … no es existir , es sentirse vivo , voy a gozar la vida mientras respiro … mi miedo no es morir, es no haber vivido", escribió en la descripción de la publicación.