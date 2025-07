Yina Calderón estuvo en Buen día, Colombia hablando sobre diferentes aspectos de su vida tras La casa de los famosos Colombia, uno de ellos fue acerca de su amiga Epa Colombia.

Yina Calderón tras salir de La casa de los famosos Colombia se enteró que su amiga Daneidy Barrera se encontraba en prisión tras ser condenada por varios delitos, una noticia que la conmocionó.

En esta entrevista en Buen día, Colombia le preguntaron sobre cómo ha llevado este proceso con Epa Colombia y si ya se reencontraron.

Yina Calderón reveló que no se ha podido reencontrar con Epa Colombia por decisión de ella, ya que no está pasando por un bueno momento a nivel emocional.

Yo no la he podido ir a ver porque ella no está bien emocionalmente.