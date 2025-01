La casa de los famosos: Yina Calderón habló de su rol

Yina Calderón, una de las participantes más polémicas que ingresará a La casa de los famosos Colombia, reveló cuál será su rol dentro del realty y dio detalles sobre la fiesta que realizará este sábado 18 de enero en la que botará la casa por la venta para despedirse de sus amigos y familiares.

Yina Calderón organizará una gran fiesta antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2025

En entrevista con el programa informativo del Canal RCN, ‘Mañana express’, Yina Calderón reveló que tiene planeada una gran fiesta en la que reunirá a sus amigos más cercanos y familiares para despedirse de ellos, ya que estará incomunicada durante un par de meses.

Dentro de los invitados aseguró que se encontraría su amiga Daneidy Barrera, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia, entre otras personalidades del mundo del entretenimiento digital.

“Mañana me voy a hacer una despedida como es; me voy a hacer una chiva rumbera por todo Bogotá, vamos a tener helicóptero, va estar mi amiga Epa, mejor dicho nenes, yo voy a hacer esa despedida como es, como me lo merezco. Me voy a emborrachar hasta que queden las extensiones en el piso”, aseguró.

Yina Calderón llegará a La casa de los famosos Colombia para dar emoción al reality

Además de esto, dejó claro que su papel dentro de La casa de los famosos Colombia no solo será el de una mujer polémica, sino también alegre y chistosa.

“Ustedes no esperen a ‘Sor’ Yina, esperen a SayaYina. Igual yo no soy tan peleona, pues sí, pero también tengo mi parte chistosa, tengo mi parte alegre, me gusta tomar, mejor dicho, ustedes no se pueden perder esta temporada de La casa de los famosos, porque lo que se viene”.



Y es que Calderón es fiel creyente de que en un reality debe haber todo tipo de espectáculos que logren dividir opiniones. “De eso se trata, de dividir opiniones. Y si me preguntas si prefiero ser la villana o la protagonista, yo prefiero ser la villana”.

