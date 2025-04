Uno de los cantantes de música popular más comentados y seguidos en Colombia es el oriundo de Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez.

El intérprete de 'Vete' y 'La llamada' se muestra activo por redes sociales en donde les comparte detalles de su vida privada a sus seguidores.

Precisamente, el cantante sorprendió recientemente a sus seguidores al mostrarles el cambio físico que decidió hacerse por petición de ellos y de varios de sus seres queridos.

Yeison Jiménez decidió quitarse la barba que venía luciendo desde finales del 2024, un estilo que generaba opiniones divididas entre sus seguidores.

El cantante Yeison Jiménez se mostró saliendo de la barbería y allí se grabó con su nuevo estilo con el cabello peinado hacia atrás y sin barba.

El artista aseguró que no le gustaba como se veía sin barba y que curiosamente muchos de sus amigos, seres queridos y seguidores le decían que se veía mejor así totalmente afeitado.

A mí no me gusta, pero todo el mundo dice que me veo más joven (grito).