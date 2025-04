Yeferson Cossio y Yina Calderón se apoderaron de las tendencias en redes sociales después de que los internautas comenzaran a compararlos tras el drástico cambio de look que la influenciadora se hizo en La casa de los famosos Colombia. A raíz de esto, el creador de contenido paisa reaccionó de una manera bastante particular.

Durante la jornada del pasado lunes 28 de abril, Yina Calderón decidió dejar a un lado sus diferencias para acudir a Melissa Gate, con el objetivo de hacerse un cambio de look. Recordemos que la paisa es conocida por su experiencia cortando cabello y arreglando barbas.

Calderón optó por un estilo muy parecido al de Melissa, aunque con una diferencia: decidió llevar un flequillo en la parte frontal para resaltar más sus facciones. Sin embargo, lejos de parecerse a Gate, los internautas comentaron que el resultado la hacía lucir más como Yeferson Cossio, lo que desató una ola de memes y comparaciones en redes sociales.

Aunque Yina aseguró estar feliz con su nuevo estilo, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para bromear con su parecido a Cossio. Algunos incluso comentaron que solo le faltaban los tatuajes y los piercings para completar el "combo".

Al enterarse de que lo estaban comparando con Yina Calderón y conocer el motivo detrás de estas comparaciones, Yeferson Cossio decidió acudir a su estilista de confianza para cambiar de look y ponerles fin a los comentarios. El creador de contenido pidió respeto, pues consideró que lo estaban exponiendo al ridículo.

“Me acabo de cortar el cabello para que no sigan diciendo que me parezco a la care de motor (Yina Calderón). Literal, me lo acabo de cortar… Estoy que me calveo. A lo que sea, menos a eso. Uy no, respeten, a lo bien. No me tiren tan duro”, manifestó.