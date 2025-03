Yaya Muñoz se convirtió en la última eliminada de La casa de los famosos Colombia y tras su salida del reality del Canal RCN, la periodista se pudo volver a contactar con su mamá.

¿Cómo fue el reencuentro de Yaya Muñoz y su mamá tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz, vivió un emotivo reencuentro con su mamá a través de una videollamada en medio de una entrevista en vivo en Mañana Express.

La periodista se vio sorprendida al ver en pantalla a su mamá Rosana Quiñones, con quien no se veía desde hace más de un mes cuando ingresó a La casa de los famosos Colombia.

La reacción de Yaya Muñoz al ver a su progenitora fue "Mamá te amo", un saludo que su mamá respondió con gran emoción y emotividad.

Me alegro de verte, ya te quería tener acá afuera.

¿Qué opinó la mamá de Yaya Muñoz de su participación en La casa de los famosos Colombia?

Yaya Muñoz aprovechó el reencuentro con su mamá para expresar que para ella lo más importante en su vida era su familia y más en este momento donde tendría que volver a adaptarse a la realidad.

Tanta era la emotividad de Yaya que en varias ocasiones expresó "No voy a llorar, no voy a llorar". Asimismo, Rosana no paró de darle palabras de ánimo a su hija.

La mamá de Yaya Muñoz reveló que estaba orgullosa con la participación de su hija en La casa de los famosos Colombia y que no tenía nada para reprocharle.

Si ella hubiese hecho algo malo yo le digo.

Rosana Quiñones también aprovechó el momento para expresar su desconcierto por tantos malos comentarios en contra de su hija.

¿Qué dijo la mamá de Yaya Muñoz sobre los malos comentarios que ha leído sobre su hija por su participación en La casa de los famosos Colombia?

La mamá de Yaya Muñoz expresó que no entendía por qué tanta gente le decía cosas feas de su hija en redes sociales, tanto así que pidió que le mostraran esos videos por los que la condenaban.

No entiendo por qué tanta gente le dice cosas feas, quiero que me muestren en qué falló, porque es una excelente mujer.

Rosana fue clara al defender a capa y espada a su hija, asegurando que ella era una mujer de admirar y ejemplar, volviéndole a recalcar su apoyo y el de todos sus seres queridos.

Todo el mundo que te conoce sabe como eres, no quiero que se vaya a acomplejar por nada que vea feo, vamos a seguir adelante, cuentas con el amor de mucha gente.



