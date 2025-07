El streamer Westcol defendió a la influenciadora Karina Garcíaluego de que la paisa recibiera una ola de críticas de algunos internautas que la tildaron de "interesada".

Después de salir de La casa de los famosos Colombiay que el reality se lo ganara su actual pareja, el cantante Altafulla, ella lo cuestionó durante una transmisión en vivo sobre en qué invertiría el premio, bromeando que la tuviera en cuenta, a lo que el artista le indicó que los 400 millones de pesos colombianos que adquirió serán destinados para su música.

Debido a la pregunta, muchos tildaron a Karina García de interesada, sugiriendo que estaba con él por el premio.

Sin embargo, sus más fieles admiradores la defendieron recordando que ella se ganó dicha cifra en una semana después de salir del reality con algunas contrataciones que le salieron para ser imagen de ciertas marcas, indicando que no necesita de dicho dinero.

El streamer Westcol defendió a la influenciadora Karina García de dichos comentarios malintencionados, señalando que ella no es interesada en lo absoluto y puede dar fe de ello debido a la amistad que tienen hace un buen tiempo.

Además, indicó que no pueden confundir ser interesada con que a ella le gusten los lujos.

"Karina es bien, a mí Karina no me parece que sea interesada, yo que la conozco bien y la gente chimb*a mucho y no me parece que sea interesada la verdad, a Karina pues le gusta lo caro", dijo.