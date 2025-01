Sofía Avendaño es una de las participantes de La casa de los famosos Colombia que El Jefe eligió. La modelo y bailarina trans va a pisar el reality llena de esperanza, buscando crecer laboralmente y representado a la comunidad diversa.

Hace poco, Avendaño estuvo en las instalaciones del Canal RCN y la host digital de La casa de los famosos Colombia 2025, Ornella Sierra, aprovechó para crear contenido con ella.

Entonces, realizaron la dinámica de mostrarle imágenes a Sofía de varios de los que van a ser sus compañeros en el formato de convivencia y ella compartió su opinión dando una etiqueta para cada uno.

¿Qué etiquetas le dio Sofía Avendaño a algunos de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia?

Antes de comenzar, la modelo confesó que está muy ansiosa por entrar a La casa de los famosos Colombia, pero a la vez tiene muchas expectativas de cómo se va a desenvolver el reality de la vida en vivo. Luego, se refirió a sus futuros 'roomies', compañeros con los que va a convivir por semanas o incluso meses.

Así las cosas, el primero en aparecer fue el actor Camilo Trujillo y Sofía Avendaño lo calificó como un hombre "pícaro", mientras que, a Yaya Muñoz le dio la etiqueta de "parchada".

En la misma línea, el turno fue para la artista Jery Sandoval y la modelo opinó que es una mujer "exótica", a Norma Nivia le dio la cualidad de "divina" y a Melissa Gate la llamó "irreverente".

Lo anterior no es todo, pues Sofía Avendaño expresó que Lady Tabares es un "ejemplo de vida", mientras que, Alerta es "cómico". Asimismo, a Emiro Navarro no le dio una etiqueta como tal, pero comunicó que le parece que es un personaje con el que ella no se va a aburrir en La casa de los famosos Colombia.

¿A quién le hubiera gustado a Sofía Avendaño ver en La casa de los famosos Colombia?

Además, Avendaño calificó al entrenador José Rodríguez como un "caballero", dijo que a 'El Negro' Salas "le sientan los años" y La Jesuu es "divertida" y "centrada".

Para terminar, la bailarina comentó que le hubiera encantado que la influenciadora y empresaria Manuela Gómez hubiese entrado a La casa de los famosos, que se estrena el domingo 26 de enero a las 8:30 p.m. en el Canal RCN.