Una de las muertes que más generó conmoción en el país el año pasado fue la de la destacada actriz Sandra Reyes, quien falleció el 1 de diciembre por causa de un cáncer de mama.

Tras confirmarse la triste noticia de la actriz de gran renombre en Colombia, hubo luto en el mundo artístico, además, pasó que el tema de la salud de Sandra era algo que estaba reservado y, por lo tanto, cuando se supo que tenía cáncer, el asombro tomó protagonismo.

Varios de los colegas de Sandra quedaron visiblemente afectados, entre ellos los actores Julián y Beto Arango, quienes aparte de ser sus colegas eran sus primos. En la misma vertiente, otro de los artistas que se mostró conmocionado fue Robinson Díaz, con quien grabó la telenovela 'Rigo' en los estudios del Canal RCN.

Precisamente, hace poco Robinson estuvo como invitado en el matutino que se conoce como 'Bravíssimo' donde se refirió a la recordada Sandra Reyes. En medio de la conversación, el aclamado actor habló de cómo trabajó con su fallecida colega en 'Rigo', a la vez de la manera como se enteró de que estaba enferma.

Según las declaraciones de Robinson Díaz, tuvo la oportunidad de compartir con Sandra en varias escenas de 'Rigo', así que estuvieron muy cercanos. Sin embargo, como pasaron un buen tiempo juntos, él notó que estaba muy delgada, razón por la que le preguntó a la actriz si le pasaba algo.

Después, el actor reveló que él era de los pocos que se enteró sobre el padecimiento de cáncer que tenía Sandra Reyes.

Resulta que la actriz Aura Helena Prada habló con Robinson cuando trabajaron en la obra de teatro de El Exorcista, fue cuando su colega le contó que Sandra Reyes no estaba bien. Entonces, Robinsón contestó que la fallecida actriz tenía algo raro y enseguida Prada le respondió que tenía cáncer.

"Yo sí lo sabía como desde hace tres, cuatro meses, pero son enfermedades que ¿con quién comparte uno eso? Le dije que en qué le podía ayudar. La llamé. No me contestó... pero me mandaba frecuentemente saludos. Me decía que me quería mucho y yo, por supuesto, le dije que la amaba mucho", dijo Robinson Díaz en el mencionado matutino de los fines de semana.