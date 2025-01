La Jesuu ya se está preparando para ingresar a La casa de los famosos Colombia 2025. La creadora de contenido caleña espera llegar al reality impactando y, por lo que parece, así va a ser.

El estreno de la segunda temporada de La casa de los famosos es el domingo 26 de enero a las 8:30 p.m. por el Canal RCN, uno de los rostros que se van a ver es el de La Jesuu, para una buena parte del público es su participante favorita.

Tal como a los demás habitantes del reality de la vida en vivo, a Valentina Ruíz, nombre de pila de la influencer caleña, le ha tocado alistar las maletas. Sin embargo, también aprovechó para mandarse hacer unos pequeños cambios en su rostro.

Mediante historias en su perfil de Instagram, la Jesuu habían aparecido en un centro estético. En un principio, la influenciadora se refirió a someterse a un cambio de figura, pero eso resultó siendo tan solo una mentira porque los días están contados para que entre a La casa de los famosos Colombia; no obstante, lo que sí se realizó Valentina fueron unas "cositas" en su cara, así las llamó.

Efectivamente, La Jesuu dio a conocer que se mandó a modificar la nariz y los labios, no se sabe si sus pómulos también.

Lo anterior porque La Jesuu apareció con sus labios un poco inflamados por cuenta del cambio y su nariz con cinta. Así las cosas, se podría decir que lo que se hizo la influenciadora del Valle del Cauca fue un aumento de labios y perfilación de la nariz, procedimiento muy común que tiene resultados inmediatos.

"No me opero todavía, pero sí me hice unas cositas", compartió La Jesuu días antes de que comience su aventura dentro de La casa de los famosos Colombia 2025.