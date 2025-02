Shakira cancela concierto en Lima tras ser hospitalizada

En horas de la tarde de este domingo 16 de febrero, la cantante colombiana Shakira una vez más ocupó los principales titulares de los medios de comunicación, esto luego de confirmar que, por recomendación médica, el concierto que tenía programado en la capital de Perú en horas de la noche tuvo que ser cancelado,

Shakira anunció que no se presentará esta noche en Lima, Perú

En el comunicado, que la artista compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer su decisión de no llevar a cabo su show el día de hoy, pues según lo mencionó, tuvo que acudir a urgencias debido a un cuadro abdominal que en este momento la mantiene hospitalizada.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", aseguró la cantante, y así mismo, expresó su tristeza de no poder cumplirle a miles de fanáticos que esperaban ansiosos este momento, “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano".

De acuerdo con la intérprete colombiana, espera poder recuperarse lo antes posible para poder presentarle a sus seguidores el espectáculo que desde hace meses viene preparando y, llegar con su música al público que la espera este 17 de febrero.

De la misma manera, confirmó que, junto a su equipo y promotor, vienen trabajando para poder anunciar la nueva fecha.

¿Cuál fue la razón por la que Shakira fue hospitalizada?

Shakira fue ingresada en la Clínica Delgado durante la madrugada del domingo y, aunque no se han dado detalles específicos sobre su diagnóstico, su estado de salud sigue en evaluación y su equipo médico determinará si podrá presentarse el lunes 17 de febrero en su segundo concierto programado en la capital peruana.

La cancelación del concierto generó preocupación entre sus seguidores, quienes esperaban expectantes su regreso a Lima. Por supuesto, muchos han expresado mensajes de apoyo en redes sociales, deseándole una pronta recuperación y esperando noticias sobre la nueva fecha del espectáculo.