La modelo y presentadora paisa Sara Uribe ha consolidado una comunidad digital de más de siete millones de seguidores gracias a su carisma y espontaneidad. A través de sus redes sociales, comparte diferentes momentos de su vida personal y profesional, e interactúa con su público mediante dinámicas de preguntas o reflexiones y consejos.

Sara Uribe comparte reflexión sobre la felicidad y comparte anécdotas

Sara Uribe actualmente está disfrutando de un viaje por el Sudeste asiático y ha compartido con sus más de siete millones de seguidores contenido de los impresionantes lugares que ha visitado. Desde Tailandia, donde se encuentra, ha invitado a sus seguidores a recorrer con ella a través de sus historias, emblemáticos sitios como el Parque Histórico de Sukhothai y varios templos de la región.

Además, la modelo y presentadora ha compartido importantes reflexiones sobre su vida a propósito de su visita a este país. En una de ellas, reveló un aspecto poco conocido de su vida: los momentos difíciles que enfrentó y cómo logró superarlos.

Sara contó de manera sincera que el proceso no fue fácil, y que, como muchas personas, experimentó miedo, tristeza y momentos de fragilidad, en los que no solo perdió aspectos materiales, sino también relaciones y amistades que ya no están, pero que forjaron su carácter y tenacidad para seguir adelante.

Me costó lágrimas, aprendizajes, personas que se fueron, quiebras, familia, amores que se perdieron y expectativas que se desvanecieron.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe conmovió al mostrar cómo hizo realidad su sueño de infancia

Sara Uribe reflexiona sobre cómo logró superar las adversidades

Además, Sara recalcó que, pese a las adversidades, ella buscó la manera de salir adelante, no quedándose, lamentándose ante los obstáculos que se le presentaron en la vida, se levantó y siguió adelante, buscando nuevas oportunidades para salir adelante.

Me llevó tiempo sonreír de nuevo desde lo más profundo de mi alma. Fue un desafío creer en mí misma y demostrarles a los demás quien soy en realidad.

Finalmente compartir que, aunque ha vivido momentos difíciles en su vida, volvió a creer y confiar en ella y en lo que es capaz de conseguir, asimismo el equilibrio que puedo establecer en su vida no solo como mamá sino también como mujer y empresaria.