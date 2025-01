L

La bella empresaria y modelo antioqueña, Sara Uribe, publicó uno de los videos más especiales de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió con sus seguidores cómo estaba a punto de hacer realidad su sueño de viajar a uno de sus destinos más anhelados desde que era pequeña.

Se trata de su viaje a Tailandia, un destino en donde estará aproximadamente dos semanas y donde llegó tras más de dos días en diferentes vuelos.

Sara Uribe presumió cómo está viviendo el viaje de sus sueños

Tras llegar a su destino, Sara mostró algunos de los lugares que visitó en su primer día: El Palacio Real y dos templos sagrados, donde mostró las diferencias culturales que había respecto al nuestro, por ejemplo, en la forma en la que deben cubrirse.

Más allá de su viaje, Sara aprovechó esta oportunidad para recordarle a sus millones de seguidores que los sueños sí se hacen realidad y que para ella, esta es la confirmación de ello y que, por ello, quería motivarlos a materializar esos anhelos pendientes.

"Yo sigo coleccionando momentos especiales en mi vida, más foticos pa' que no se me olvide lo bueno que la he pasado y así les voy mostrando mi gran viaje en Tailandia, espero que ustedes también coleccionen grandes momentos, los amo", expresó Sara Uribe para culminar su video.

Sara Uribe y su emotiva despedida con Jacobo

Como se pudo apreciar en su clip, uno de los momentos que más llamó la atención fue su despedida con su primogénito, quien le expresó cuánto la amaba y la iba a extrañar tras su ausencia.

Además, el pequeño aprovechó para mostrarle a los internautas uno de los gestos que tuvo su mamá con él para que no la sintiera lejos, aunque ella no estuviera presencialmente con él. Lo que hizo fue aplicarle varios 'splash' de su loción a uno de los peluches del pequeño para que cuando jugara o durmiera con él, la tuviera a ella presente.