Rodrigo Candamil, quien recientemente se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025, dio a conocer su posición respecto a su salida de la competencia y se sinceró respecto a si se imaginó en algún momento que sería el elegido por el jurado.

¿Qué dijo Rodrigo Candamil tras su eliminación de MasterChef Celebrity?

En medio de una entrevista en Buen día Colombia, Rodrigo Candamil fue honesto al mencionar que, mientras se enfrentaba al reto de eliminación, se sentía seguro y confiando en sus conocimientos culinarios, por lo que jamás pensó en abandonar el juego a tan poco tiempo de haber iniciado.

Así mismo, el reconocido actor colombiano, no dudó en destacar el plato que lastimosamente lo dejó por fuera de la competencia, por lo que aseguró que su preparación no estaba cruda y tampoco estaba pasada de cocción, además de hacer énfasis en la proteína no solo estaba en su punto sino también muy bien sazonada.

¿Cuál fue la reacción de Rodrigo Candamil tras su salida de MasterChef Celebrity?

Ante la sorpresiva decisión de Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, el intérprete recordado por su participación en producciones como ‘La Ley Del Corazón’ y ‘Chepe Fortuna’, no dudó en expresar su gratitud hacia todos los televidentes que le han enviado amorosos mensajes de apoyo.

“Hice mi máximo esfuerzo y agradezco muchos todos los mensajes de solidaridad y de empatía que ha tenido la gente, diciéndome cosas lindas que es lo que hay que celebrar”, fueron las palabras de Candamil.

Rodrigo Candamil agradeció el apoyo tras su salida de MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Tras culminar su paso por la cocina más importante del mundo, Rodrigo no solo agradeció esta experiencia en donde exploró sus habilidades como cocinero, sino también la posibilidad de hacer grandes amigos que hoy se lleva en su corazón y que hicieron de esta aventura, algo inolvidable.

Cabe mencionar, que durante la emisión del capítulo, quedó en evidencia el descontento de algunos participantes por la salida de Rodrigo, especialmente por parte de Valentina Taguado y Valeria Aguilar, quienes cuestionaron la decisión de los chefs y expresaron su desacuerdo con el hecho de que Michelle continúe en el juego luego del plato que presentó.