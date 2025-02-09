Ornella Sierra rompió en llanto tras realizarse un drástico cambio de look: "¿qué hice?"

Ornella Sierra, recordada por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, hace pocas horas preocupó en redes sociales al mostrarse bastante afectada por una decisión que tomó.

¿Qué le pasó a Ornella Sierra y por qué apareció llorando? Video causó revuelo

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido ha logrado consolidar una comunidad de millones de seguidores, sorprendió al publicar un video en el que se dejó ver llorando luego de someterse a un cambio de look que no resultó como ella lo esperaba.

Y es que, según lo comentó la misma influenciadora en las historias de esta red social horas antes de mostrarse llorando, aprovechó su paso por Barranquilla para hacerse una transformación en su cabello.

“No vayan a pegar el grito en el cielo, pero aproveché que estoy por Barranquilla para hacerme un cambio”, relató la creadora digital, evidentemente entusiasmada por dar este paso.

¿Qué le pasó a Ornella Sierra en el cabello? La influenciadora preocupó a sus seguidores

Sin embargo, su ilusión por lucir diferente al parecer no terminó cumpliendo con sus expectativas, pues más tarde reapareció en las historias mostrándose visiblemente triste, tanto así que aseguró lo siguiente: “Me tiraron el cabello, ¿qué hice?”.

Sin decir mucho, pero dejando en evidencia el impacto de lo que le sucedió, Ornella Sierra causó preocupación entre los internautas quienes rápidamente se mostraron interesados en saber con exactitud qué le pasó, pues en medio del corto video lo único que se puede ver es a ella llorando mientras se encuentra en el salón de belleza.

La razón por la que Ornella Sierra rompió en llanto. Foto | Canal RCN.

Hasta el momento, la exparticipante de la casa más famosa del país y ahora presentadora, no ha dado más explicaciones de lo ocurrido, por lo que muchos entretanto esperan una nueva aparición de la barranquillera.

Ornella Sierra rompió en llanto y preocupó a sus seguidores. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, en las últimas horas, Ornella se dejó ver feliz tras regresar por unos días a su ciudad y poder compartir con su familia, además de mostrarse desde ya en “modo diciembre” tras la llegada del noveno mes del año.