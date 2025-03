La influenciadora Ornella Sierra reveló a sus miles de fanáticos la razón por la que ha estado un poco ausente de las redes sociales.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, compartió un video en el que aclaró por qué no ha estado en su mejor momento destacando que se debe a masivas críticas sobre su apariencia.

"La verdad no he estado a mi 100 para serles honesta y a mí me gusta estar en redes sociales PPP. Hace poquito estuve muy expuesta a comentarios feos sobre mi cuerp* y la verdad eso sí me dio durit* porque venía de una época de desorden, sentí que me estaban regañando y yo soy un ser humano y tengo derecho a disfrutar. Aparezco porque ya me siento mejor", dijo.