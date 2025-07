El streaming Mr Stiven, novio de la influenciadora Mariana Zapata, reveló por qué ya no revelará los supuestos secretos que asegura tener de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

El influenciador se involucró en la polémica entre su novia Mariana Zapata y Aida Victoria Merlano, luego de que la barranquillera opinara sobre la polémica entre la influenciadora y la exparticipante de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate.

Luego de la reflexión que reveló Aida Victoria Merlano sobre la controversia entre Melissa Gate y Mariana Zapata, Mr Stiven salió en defensa de su novia, asegurando que él tenía algunos "guardados" de Aida que sacaría a la luz si la sigue atacando.

En una transmisión en vivo reveló ya no dará a conocer los secretos que tiene de Aida Victoria Merlano luego de que su novia Mariana Zapata se lo pidiera.

"Mi novia fue la que me hizo reflexionar y me dijo 'no vaya a hablar ninguna de esas cosas'", confesó.