Karina García rompió el silencio sobre una situación que involucraba a su hijo menor, Valentino, en redes sociales. El niño estaba pidiendo regalos durante transmisiones en vivo en TikTok, algo que molestó a la influenciadora y la llevó a pronunciarse públicamente.

¿Por qué Valentino, el hijo menor de Karina García, pide regalos en TikTok?

Hace un par de semanas se viralizaron en redes sociales algunos videos en los que se ve a Valentino, el hijo menor de Karina García, pidiendo regalos a los internautas durante transmisiones en vivo por TikTok.

¿Qué dijo Karina García tras el polémico en vivo de su hijo en TikTok? (Foto Canal RCN).

Según comentarios de usuarios, este comportamiento habría comenzado durante un en vivo que realizó junto a su papá, y desde entonces el pequeño ha continuado repitiéndolo en las transmisiones que su hermana realiza en redes sociales.

En cada una de estas ocasiones, tanto su hermana Isabella como su mamá le han hecho llamados de atención. Sin embargo, al parecer, Valentino sigue realizando este tipo de acciones alejando que no entiende por qué está mal.

¿Cuál fue la petición que Karina García le hizo a sus seguidores?

A raíz de esto, Karina García decidió pronunciarse personalmente por medio de sus redes sociales para poner fin al tema. La reconocida influenciadora recurrió a los internautas para pedirles que no le enviaran regalos a su hijo si él se los pedía.

Hijo de Karina causa revuelo en redes y ella decide hablar al respecto. (Foto Canal RCN).

“Pasaron varias situaciones donde él empezó a decir eso de la nada, yo quiero decirles a todos ustedes como mamá que eso a mí no me gusta. Entonces si el niño les dice eso no le hagan caso”.

Explicó que el menor al ser apenas un niño no entendía la utilidad de los regalos en la plataforma y que los confundía con simples filtros para divertirse.

Incluso, en ese mismo audiovisual, Valentino menciona que no entiende por qué no puede pedir regalos y le menciona que por lo menos le deje pedir uno. Allí Karina aprovecha para explicarle que eso no está bien y que por eso ella es quien le da regalos a él.