El romance entre Karina García y Andrés Altafulla no solo ha dado de qué hablar dentro de La casa de los famosos Colombia, sino también en redes sociales, donde los internautas no han dudado en opinar al respecto. A esta conversación se sumó Neider, novio de Karen Sevillano, quien no pudo evitar preguntarse qué estará pensando Marlon Solórzano, expareja de la influenciadora, en estos momentos.

Artículos relacionados La Liendra Así reaccionó la Liendra al saber que Epa Colombia está en la cárcel | VIDEO

¿Qué dijo Neider, novio de Karen Sevillano, sobre el romance de Karina y Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Haciendo uso de sus redes sociales, Neider García decidió unirse a la conversación del momento: la relación entre Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido realizó un resumen de las intenciones del cantante tanto hacia Melissa Gate y Karina García.

Según comentó Neider, Altafulla había intentado conquistar a Melissa Gate, pero al ver que esta no mostró interés en él, optó por Karina García, quien tras varios días de coqueteo logró conquistar su corazón y sellar su amor con un inesperado beso durante la más reciente prueba de presupuesto en el afamado reality.

Novio de Karen Sevillano soltó lo que piensa del romance de Karina y Altafulla. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido no pudo evitar preguntarse cómo se estaba sintiendo Marlon Solórzano, exparticipante del reality y expareja de Karina García, tras ver que el amor entre la influenciadora y Altafulla se oficializó. “¿Alguien quiere pensar en Marlon? ¿Qué pensará él de todo esto? Al final, si lo hicieron o no lo hicieron, solo le importa a ellos dos”, mencionó Neider.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio sorprende al presentar a su nueva 'novia': "No quería hacerlo"

¿Marlon Solórzano ya reaccionó al beso de Karina García con Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Aunque Marlon Solórzano se ha referido en diversas ocasiones a los coqueteos de Andrés Altafulla hacia Karina García, aún no ha publicado nada en sus redes sociales relacionados al reciente beso y ‘arrunchis’ de la influenciadora y el cantante.

Lo cierto es que el influenciador estaría decepcionado de Altafulla, a quien consideró su amigo durante varios años. Por el momento, los seguidores de los famosos tendrán que estar pendientes a las redes sociales si algo nuevo vuelve a surgir en referencia a esta situación que es tendencia en la actualidad.