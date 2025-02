La casa de los famosos: ¿novia de Jhonny Rivera ingresaría?

Jenny López, la joven cantante de música popular y actual novia de Jhonny Rivera, sorprendió al revelar si se animaría a participar en La casa de los famosos Colombia, el reality de la vida en vivo del Canal RCN, que actualmente está en su segunda temporada. Su respuesta generó reacciones entre los internautas.

¿Jenny López ingresaría a La casa de los famosos Colombia? Esto dijo la cantante

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jenny López reveló si tendría interés en ingresar a La casa de los famosos Colombia. Esto ocurrió luego de que uno de sus fans le preguntara al respecto.

Ante la inquietud, la actual novia de Jhonny Rivera confesó que, aunque no se veía dentro de un programa con este formato, tampoco descartaba la posibilidad.

“Realmente, no solo en este programa, sino en todos los que son de convivencia, creo que sería un poco difícil para mí… No sé, yo digo que nunca hay que decir nunca. Estoy dispuesta a aceptar proyectos que traigan bienestar y nuevas experiencias a mi vida, pero no estoy tan segura de que este tipo de realities sean para mí; lo pensaría muy bien”, expresó.



¡Jenny López mostró interés en ingresar a MasterChef Celebrity Colombia!

Incluso mencionó que le encantaría participar en un programa más del estilo de MasterChef Celebrity en donde, aunque sí hay que convivir, no es de manera drástica como en La casa de los famosos Colombia.

“A mí me gusta mucho, por ejemplo, los de cocina: todo lo que es MasterChef y este tipo de cosas, me encantan, porque siento que, aunque hay parte importante de convivencia, no es tan así como este tipo de programas que te encierran en una casa estudio por muchos meses, con culturas diferentes, con maneras de pensar diferentes... Bueno, con tantas cosas”.

Con esto, la joven cantante dejó clara su postura frente a las oportunidades de participar en programas que incluya de manera explicita convivir con una gran cantidad de personas durante varias horas. ¿Te gustaría verla en uno de estos programas?