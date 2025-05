La actriz Norma Nivia rompió su silencio previo a ingresar a La casa de los famosos Colombia en la noche del 21 de mayo.

La actriz estuvo en Mañana Express y Buen día, Colombia hablando de sus sensaciones previas a ingresar de nuevo a La casa de los famosos Colombia por invitación del Jefe.

Norma Nivia reveló que tenía emoción, nervios y felicidad por volver a la casa estudio y por reencontrarse con Mateo Varela 'Peluche', con quien tiene una relación sentimental.

Asimismo, la actriz se refirió a sus diferencias con la periodista Yaya Muñoz, quien ingresó el pasado 19 de mayo con Cris Pasquel a La casa de los famosos Colombia.

Uno de los presentadores le indagó a Norma Nivia por un comentario que había hecho recientemente en sus redes sociales sobre Yaya Muñoz, quien había asegurado que el juego para ella había terminado.

Yaya dejó claro que el juego de ella terminó. norma vi unas declaraciones en donde dijiste que no ibas a hablar de ella.

La actriz respondió sin tapujos y de manera irónica que no le creía a Yaya Muñoz su teoría que ya no estaba jugando, esto porque se había enterado que había hablado mal de ella.

No hay relación, dejó el juego cuándo o qué porque lo que yo sé es que ella cuando salió habló mal de mí.

Norma Nivia aseguró que no creía que Yaya hubiese dejado el tema del juego y los problemas que tuvo en la competencia en el pasado por lo que se había enterado que al parecer dijo sobre ella.

La actriz expresó que, Yaya Muñoz había salido mucho antes que ella y que tras salir seguía pendiente y comentado sobre el reality del Canal RCN.

Ella salió hace tres meses, pero lo que yo tengo entendido es que ella no dejó el juego apenas salió de la casa.

Norma Nivia fue clara al asegurar que para ella Yaya Muñoz era indiferente y que no le interesaba conocer, esto porque dentro del reality no se había dado la oportunidad y por eso creía que afuera tampoco.

A mi me es completamente indiferente, es una persona que yo no conocía, y que seguramente no voy a conocer.