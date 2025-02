Nataly Umaña reveló qué es lo que le atrae de un hombre

La actriz Nataly Umaña reapareció en sus redes sociales para compartir un momento libre de su apretada agenda a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram. Fue allí donde la talentosa actriz reveló qué es lo que realmente le atrae de un hombre, luego de que uno de sus seguidores le preguntara al respecto.

Artículos relacionados Producciones RCN ¡Más de 3 millones de descargas! En la App del Canal RCN tus programas favoritos, cuando y donde tú quieras

¿Qué busca Nataly Umaña en un hombre? Esto dijo la actriz

Recientemente, Nataly Umaña se sinceró con sus seguidores al responder una curiosa pregunta sobre lo que le atrae de un hombre. La actriz confesó que valora la autenticidad y detesta cuando alguien alardea. Además, destacó la importancia de un buen sentido del humor para crear conversaciones interesantes.

“Que sea auténtico, que no alardee. Ay, no, qué pereza esos manes que alardean, no me gusta. Me gusta que no hablen tanto y que hagan más. Pues nada, que tengan buen sentido del humor. A veces el humor compagina, a veces no... Entonces esa química me encanta. Y si les soy sincera, sí... sí, nada. Rico un hombre auténtico."



De esta manera, lejos de los estereotipos o pretensiones, la actriz dejó claro que prefiere la naturalidad y el humor como base para conectar con alguien.

Artículos relacionados Producciones RCN Descarga la app de Canal RCN y disfruta de nuestra programación en vivo las 24 horas

¿Nataly Umaña sigue soltera tras su ruptura con Alejandro Estrada?

Nataly Umaña terminó una relación de años con el actor Alejandro Estrada después de ingresar a la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, donde conoció a Miguel Melfi, un participante con el que logró una conexión única, a pesar de estar en una relación con Estrada. A raíz de esta situación, la actriz y Estrada decidieron poner fin a su compromiso y seguir caminos separados.

Sin embargo, desde entonces no se sabe si Nataly ha tenido algún interés amoroso. Aunque terminó su relación con Alejandro debido a su cercanía con Miguel Melfi, finalmente no continuó con ninguno de los dos.

Aunque Nataly Umaña ha mantenido su vida amorosa en privado desde su ruptura, su historia sigue generando curiosidad entre los seguidores. Lo cierto es que solo el tiempo dirá si alguna nueva relación logrará captar su atención.