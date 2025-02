La actriz Nataly Umaña ha permanecido reflexiva y a muchos de sus seguidores les gusta ver esta nueva versión de la artista.

El año pasado, Nataly atravesó diferentes situaciones que marcaron su vida, siendo una de las principales la separación con Alejandro Estrada, con quien tuvo una relación de años; de hecho, se trataba de las parejas más estables de la farándula colombiana.

A partir de ello, la modelo comenzó a enfocarse en sí misma, en su bienestar propio, de modo que suele expresar sus experiencias con quienes la siguen en redes sociales.

¿Qué expresó Nataly Umaña sobre las relaciones?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia hizo una publicación en Instagram en la que abordó el tema de la importancia de apartarse de una relación o vínculo que consume la energía.

Según la actriz, que nació en Ibagué, es importante tomar acciones para estar mejor. Por lo tanto, a veces hay una necesidad de sentirse cuidado, sin tenerse en cuenta primero.

"Cuando una relación o vínculo te esté quitando la energía y no sepas qué hacer, es síntoma de que debes enfocarte en ti. Muchas veces, en la necesidad de que nos cuiden, nos protejan y vean nuestras necesidades, nos olvidamos de nosotros mismos", expresó Nataly Umaña.

Nataly Umaña dio a entender que su prioridad es ella misma

En la misma vertiente, la actriz señaló que cuando no se actúa por sí mismo, la toma de decisiones queda en las manos de los demás. Asimismo, comentó que el aprendizaje debería ser el de analizar lo que se vive y no permitir que los demás sean los encargados de un destino que no les corresponde.

