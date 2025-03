El cantante y exparticipante La casa de los famosos Colombia Miguel Melfi presumió a sus fanáticos su nueva novia.

¿Quién es la nueva novia de Miguel Melfi?

El artista compartió a través de una de sus redes sociales, donde suma más de un millón de seguidores, un video en el que se mostró muy coqueto con la influenciadora y también cantante Caro Abadía.

Si bien meses atrás se rumoró sobre un posible romance entre ambos debido que trabajan juntos en un podcast llamado 'El Chicle TV', hasta ahora decidieron confirmarlo.

¿Cómo habría confirmado Miguel Melfi su nuevo romance?

En la grabación se ven la los dos coqueteando en un yate, donde él le dedica la nueva canción de los artistas Miguel Bueno y Juan Duque titulada "Solcito", cuyo video musical oficial tiene más de un millón y medio de reproducciones en YouTube.

"Tenías que llegar para darme paz. Tengo planes de quedarme pa' siempre", escribió el panameño.

¿Cómo reaccionaron los internautas al posible nuevo romance de Miguel Melfi?

Aunque para muchos internautas fue una simple actuación, para otros quedó más claro la confirmación de su romance, en especial, por las reacciones del artista a ciertos comentarios donde los llenaron de felicitaciones y agregó corazones y manos de bendiciones.

Asimismo, con humor aclaró que ella volteó la cara en un momento no porque no quisiera darle un beso, sino porque no se había cepillado.

Por ahora, muchos seguidores están a la expectativa de que confirme al 100% su relación, pues algunos todavía siguen dudosos, mientras que otros no tardaron en recordarle a Nataly Umaña, con quien sostuvo un romance en La casa de los famosos Colombia, y a Ornella Sierra, quien se convirtió en su mejor amiga tras el reality, pero que muchos esperaban que tuvieran algo más.

Por su parte, el artista sigue disfrutando y entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su contenido y su música.