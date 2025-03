Los famosos la Liendra, Norma Nivia, Karina García, Yina Calderón y Mateo Varela rompieron las reglas en La casa de los famosos Colombia.

Los participantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron que realizar una nueva prueba de liderazgo, donde el Jefe les dio algunas indicaciones y luego tuvieron que bajar de la terraza por algunos minutos antes de dar inicio a la prueba.

Una vez bajaron, la Liendra, Norma Nivia, Karina García, Yina Calderón y Mateo Varela decidieron oler los jabones de la casa debido a que la prueba se trataba de identificar ciertos olores de jabones.

Cuando subieron, el Jefe los sorprendió al regañarlos tildándolos de "desleales", por lo que, los castigo descalificándolos de la prueba.

"Lo considero una falta grave y por ese motivo he decidido que Peluche, Norma, Karina, Yina no podrán competir en la prueba del líder. En mi casa no se premia la competencia desleal", dijo.