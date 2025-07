Melissa Gate estuvo como invitada en el matutino del Canal RCN, Buen día, Colombia en dodne contó detalles de su vuelta a la realidad tras el reality.

En medio de la entrevista, a la finalista de La casa de los famosos Colombia le indagaron por el tema de su hijo Juan José, a quien los televidentes conocieron en un congelado en el reality.

Melissa Gate contó que constantemente está comunicándose con su hijo por lo que no viven juntos, ya que él está radicado en Estados Unidos desde hace varios años junto a su papá.

Precisamente, los presentadores le indagaron a la influenciadora si tenía intenciones de irse a vivir con su hijo tras La casa de los famosos Colombia y con su gran momento actual.

Melissa Gate fue sincera al revelar que por el momento no ve posible irse a vivir con su hijo de nuevo, por varias motivos.

Uno de ellos es que Juan José ya tiene su vida en el país norteamericano en donde ya tiene su estudio, amigos y hasta trabajo.

Melissa fue sincera al asegurar que no le gustaría dañar lo que su hijo ha construido, además, que ella tampoco se ve mudándose a vivr a Estados Unidos.

A mí no me gusta obligar a mi hijo a hacer algo que no quiere. Yo creo que podría irlo a visitar allá porque tampoco me veo viviendo en Estados Unidos.